Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu Oyunu Ailesiyle Birlikte Kullandı

Başkan Çerçioğlu Oyunu Ailesiyle Birlikte Kullandı

6 dakika önce

Millet İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu oyunu ikamet ettiği Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda ailesiyle birlikte kullandı.

Başkan Çerçioğlu Oyunu Ailesiyle Birlikte Kullandı, System.String[]
Millet İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu oyunu ikamet ettiği Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda ailesiyle birlikte kullandı.

Aydın'da oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde başlarken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Özlem Çerçioğlu da vatandaşlık görevini yaptı. İkamet ettiği Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi'ndeki İlk ve Ortaokula eşi Ercan Çerçioğlu, oğulları Ata Caner ve Şefik Alp Çerçioğlu ile birlikte gelen Özlem Çerçioğlu, oyunu ailesiyle birlikte 1022 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma öncesi ve sonrasında okuldaki vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Çerçioğlu, sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar diledi. Özlem Çerçioğlu oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra ailesi ve Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir'le birlikte hatıra fotoğrafı çektirip okuldan ayrıldı.

Çerçioğlu, oyunu sandığa atarken yaptığı açıklamada; "Yerel seçimlerin Aydın'ımıza ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

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