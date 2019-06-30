Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu personelini yalnız bırakmıyor
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Başkan Çerçioğlu personelini yalnız bırakmıyor

58 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AYBA personelinin çocuğunun sünnet cemiyetine katılarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Çerçioğlu personelini yalnız bırakmıyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AYBA personelinin çocuğunun sünnet cemiyetine katılarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nda (AYBA) çalışan Murat Pürge'nin oğlu Arda Pürge'nin sünnet törenine katılan Başkan Çerçioğlu aileyi tebrik ederken, törene katılan vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı cemiyette sünnet olan Arda ile de ilgilenen Başkan Çerçioğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel
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