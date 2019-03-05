Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Salı Pazarı'nı Ziyaret Etti

Başkan Çerçioğlu, Salı Pazarı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de Salı Pazarı'nı ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Çerçioğlu, Salı Pazarı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de Salı Pazarı'nı ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Pazar ziyaretinde başkan Çerçioğlu'na il yönetimiyle birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve meclis üyesi adayları Adnan Bosnalı, İlhan Gönendi, Yüksel Macaroğlu ve Oktay Toros da eşlik etti.

Pazarda vatandaşlarla sohbet eden ve onların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinleyen başkan Çerçioğlu, özellikler kadınlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kendisini her zaman desteklediklerini söyleyen vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu pazardan alışveriş de yaptı. Pazar ziyareti sırasında bir İtalyan kadın da Başkan Çerçioğlu'nu tanıyarak kendisiyle özçekim çekildi ve bir süre sohbet etti.

Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Başkan Çerçioğlu, esnaflara hayırlı işler diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Güncel
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