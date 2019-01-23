Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Sökeli Kadınlarla Buluştu

Başkan Çerçioğlu, Sökeli Kadınlarla Buluştu

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, Sökeli Kadınlarla Buluştu, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Söke'de kadınlarla bir araya gelen Başkan Çerçioğlu "Bugün siyasi bir çalışmadan ziyade kadınlarımızla dayanışma için buradayım. Geleceğimiz için kadınlarımız, kızlarımız siyasette daha fazla yer almalı. Sizlerin desteğiyle Aydın'da bunu başarıyoruz" diye konuştu.

Her geçen gün artan destekleri için kadınlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Ben de sizler gibi bir anneyim. Biz kadınlar yaşadığımız şehirlerin daha güzel, pırıl pırıl olmasını isteriz. Çevremizdeki hiç kimsenin zorluk yaşamamasını isteriz. Ben de bu hususlarda oldukça dikkatliyim ve çalışmalarımı bu yönde yapıyorum. Uyguladığımız sosyal belediyecilikle artık Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmiyor, hiç kimse soğuktan üşümüyor. Çünkü 50 yılda yapılmayanı 5 yılda gerçekleştirdik. Aydın için günde 18 saat çalışıyoruz. Siz kadınlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde de sosyal belediyeciliğimizi aynen sürdüreceğiz. İyi bir güç birliğiyle Aydın'ı geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Söke'ye kadınların istekleri doğrultusunda yakın zamanda bir kültür merkezi kazandıracaklarını ifade eden başkan Çerçioğlu'na kadınlar adına teşekkür eden Levent Tuncel, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kadın dinlenme evleri kuracaklarını söyledi.

Toplantı sonunda Başkan Çerçioğlu katılımcılar ve yüzlerce kadınla birlikte toplantı salonundan İstasyon Meydanı'na kadar dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Başkan Çerçioğlu'na destek vermeye gelen kadınlar buluşma salonunu tamamen dolduruldu. Buluşmada başkan Çerçioğlu'na CHP Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve sivil toplum örgütlerinden çok sayıda vatandaş eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Söke, Aydın, Güncel
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