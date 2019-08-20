Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu tüm fotoğrafçıları Aydın'a davet etti
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Başkan Çerçioğlu tüm fotoğrafçıları Aydın'a davet etti

39 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın turizmde birçok alternatifi barındırdığını hatırlatarak, amatör veya profesyonel, fotoğrafla ilgilenen herkesi Aydın'a, Aydın'ın gökyüzünü fotoğraflamaya çağırdı.

Başkan Çerçioğlu tüm fotoğrafçıları Aydın'a davet etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın turizmde birçok alternatifi barındırdığını hatırlatarak, amatör veya profesyonel, fotoğrafla ilgilenen herkesi Aydın'a, Aydın'ın gökyüzünü fotoğraflamaya çağırdı.

Deniz-güneş-kum turizmi denildiğinde ilk akla gelen turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim'i barındıran Aydın, ören yerleriyle de gezi ve fotoğraf meraklılarına cazip fırsatlar sunuyor. Ören yerleri, Aydın'ın zeytin ağaçlarıyla birlikte oluşturduğu kontrastla, özellikle gece gökyüzü pozlamasında fotoğrafçıların iştahını açıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından Aydın'ın tanıtım faaliyetleri için çekilen fotoğraflarda, açık ve yıldızlı gökyüzü ile birleşen zeytin ağaçlarıyla binlerce yıllık tarihi yapılar tadına doyulmaz enstantaneler ortaya çıkartıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kazılarına destek de verilen Nysa antik kenti, güzelliğiyle fotoğrafçılar için Aydın'ın gece de cazibe merkezlerinden birisi olduğunu gösteriyor. - AYDIN
Özlem Çerçioğlu, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
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