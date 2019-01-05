Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Umurlu Pazarını Ziyaret Etti

Başkan Çerçioğlu, Umurlu Pazarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Umurlu Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, Umurlu Pazarını Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Umurlu Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu'na CHP Efeler Belediye Başkan adayı Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz eşlik etti.

Pazarda kendisini karşılayan yaşlı bir vatandaş, başkan Çerçioğlu için ayırdığı portakalları hediye etmek istedi. "Pazarımızı dolaştığını duyduğum için portakallarımı sana ayırdım, satmadım" diyen yaşlı vatandaşın tezgahındaki bütün portakalları satın alan başkan Çerçioğlu, yaşlı kadının evine götürülmesini sağladı.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar kendileriyle bir araya gelen başkan Çerçioğlu'na Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Umurlu'ya ve Aydın geneline yaptığı yatırımlar ve hizmetler için teşekkür etti. Umurlu'ya yapılan deve heykelinin beldenin çehresini değiştirdiğini söyleyen Umurlulular, başkan Çerçioğlu'yla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Pazarcı esnafından alışveriş yapan başkan Çerçioğlu, vatandaşların taleplerini de dinledi. Pazardan alışveriş yapan bir vatandaş, AYBA'nın artık hizmet verememesinden dolayı mağdur olduğunu söyledi. Vatandaşın mağduriyetini gidereceğini söyleyen başkan Çerçioğlu, gereken düzenlemeyi yaptıktan sonra "Bundan sonra iğne vurulmaya gitmen gereken günlerde görevlendirdiğim şoför arabayla seni evinden alıp sağlık ocağına götürecek, sonra yine evine bırakacak. Sizin sağlığınız her şeyden daha önemli" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:37 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Umurlu, Güncel
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