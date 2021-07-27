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Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

27.07.2021 21:04

- Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

- Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramı'ndaki yoğunluktan dolayı Karaova Mahallesi'ndeki ZİTUR Sitesi önünden geçen atık su hattında oluşan patlağın neden olduğu hasar sonrası yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. İki belediye başkanını da vatandaşlar adeta bağrına bastı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ genel müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede giderilen arıza sonrası bölgede çalışmalar tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından alan incelemesi yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı, bürokratlar, daire başkanları ve birim müdürleri eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel " Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Aşırı kullanım ve yoğunluk nedeniyle bayram tatilinin son günlerinde ZİTUR Sitesi önünden geçen atık su hattında patlak meydana geldi. ASKİ ile Kuşadası Belediyesi ekipleri rekor sayılacak bir sürede arızayı giderdi. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, ASKİ Genel Müdürümüz Hakan Olgaç ve ekibine, Fen İşleri Daire Başkanımız ve ekibine, Kuşadası Belediyesi çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri emek için teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalar sürecinde ve sonrasında bizlere büyük destek veren site sakinleri ve yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özlem Çerçioğlu vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada yaşanan olay sonrası bazı kesimlerce ve bazı yayın organlarınca yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Başkan Özlem Çerçioğlu, "Öncelikle bu sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Keşke olmasaydı diyeceğimiz bir olay yaşandı. Yaşanmasını istemeyeceğimiz bu arızaya ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale ederek gerekli onarım çalışmalarını tamamladılar. Sonuç itibariyle kul yapısı olan bir boru patlamıştır. Bu olaydan bile siyasi çıkar elde etmek için yapılan karalama kampanyalarının farkındayız. Bu bir kazadır. Bu olayın İleri Biyolojik Atık Su arıtma tesisi ile alakası yoktur. Tesisimiz tıkır tıkır çalışmaktadır. Arayıp geçmiş olsun denmesi gerekirken, yaptıkları karalama kampanyası ile siyasi rant peşinde koşmuşlardır. Bu kampanyada bildiğimiz yayıncı kuruluş bölgede yalan haber yapmaktan da geri kalmamıştır. Basit kıskançlık ile karalama kampanyası yapmışlardır" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Yapılan bu karalama kampanyası, yalan haberler bizi daha güçlü kılıyor. Bürokratlarıma burada herkesin önünde talimat veriyorum. Kuşadası'nda hemşehrilerimden gelecek istek ve talepleri ikiletmeyeceksiniz. Sizler en iyisine layıksınız. Sizlerden tek ricam bu asparagas haberlere ve basın kuruluşlarına itibar etmeyin. Göreve geldiğimiz günden bugüne hizmet aşkı ile çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ayrılamadan başımız dik hizmetlerimize devam edeceğiz.

Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Özlem Çerçioğlu, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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