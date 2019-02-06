Başkan Çerçioğlu, Yenipazar'da Seçim Bürosunun Açılışına Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden'in seçim bürosunun açılışına katıldıYenipazar'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çerçioğlu'na Başkan Erden'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Yenipazar İlçe...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden'in seçim bürosunun açılışına katıldı



Yenipazar'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çerçioğlu'na Başkan Erden'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, İYİ Parti ilçe yönetimi, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları da destek vermek için eşlik etti.



Açılışa çok sayıda vatandaş katılırken bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu "Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Yüsran Başkanla birlikte sizlere hizmet edeceğiz. 5 yıl boyunca buradaydım, sizlere hizmet ediyordum. Her zaman fakir fukaranın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



Her yaştan kadının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çerçioğlu "Görüyorum ki Yenipazar'ın kadınları bu işe el koymuş. Kadınlarımızla yine başaracağız" sözleriyle konuşmasını bitirdi.



Açılış sonrası Yenipazar Pazarı'nı ziyaret eden ve vatandaşla buluşan başkan Çerçioğlu bir dizi ziyaret de gerçekleştirdi. Başkan Çerçioğlu ilk önce, Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Yahya Ünübol'u ziyaret etti. Daha sonra Yenipazar Ziraat Odası'nı ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, oda başkanlığına yeni seçilen İsmet Aksoy'u tebrik edip görevinde başarılar diledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Ata Tohumları" projesiyle yerli tohumlara özel önem verdiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, bu projenin daha da geniş kitlelere ulaşabilmesi için ziraat odalarıyla işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Aksoy yapılacak çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'ni destekleyeceklerini söyleyip ziyaret için teşekkür etti.



Başkan Çerçioğlu ile Erden ve beraberlerindeki heyet son olarak Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı'yı ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu, pazarı gezdiğini, pazardaki fiyatların el yaktığını söyleyip sadece bir tencere ıspanak yemeğinin maliyetinin neredeyse 50 TL'ye ulaştığını ifade etti. Başkan Çerçioğlu "Allah vatandaşlarımıza güç, sabır versin. Bu zor zamanda sosyal belediyeciliğe daha fazla önem vereceğiz" diye konuştu.



Başkan Çerçioğlu'yla göreve geldiği ilk günden bu yana uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Savcı, bu uyumlu çalışma için teşekkür etti. - AYDIN

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