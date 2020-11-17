Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı
17.11.2020 15:03
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın gelini olarak bilinen usta oyuncu Yıldız Kenter'i, ölümünün 1. yıldönümünde unutmadı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın gelini olarak bilinen usta oyuncu Yıldız Kenter'i, ölümünün 1. yıldönümünde unutmadı.
Aydın'ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan merhum Şükran Güngör'ün eşi ve Türk Tiyatrosu'nun Devlet sanatçısı unvanlı usta oyuncusu Yıldız Kenter, ölümünün 1. yıldönümünde anıldı. Aydın'ın gelini olan usta oyuncu Kenter'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, paylaşımında usta oyuncunun sözünü paylaşarak "Türk sinema ve tiyatrosunun değerli sanatçısı Yıldız Kenter'i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
Son Dakika Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi