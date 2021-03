Başkan Ceritoğlu Sengel'den tedbir ve umut çağrısı - Son Dakika

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, artan korona virüs vakalarına bağlı olarak İzmir'in yüksek riskli iller içinde yer alması sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Ceritoğlu Sengel, video mesajında vatandaşlara gerekli tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşlara video mesaj yayınladı. Başkan Sengel, "Dün itibariyle açıklanan veriler dahilinde ne yazık ki turuncudan maviye döneceğimizi umut ederken, kırmızıya döndüğümüzü öğrendik. Nereden baksanız 1.5 yıldan beri korona virüs ile mücadele ediyoruz. Biliyorum artık sizler de sıkıldınız. Artık daha özgür olmak istiyorsunuz, dışarı çıkmak istiyorsunuz. O maskeleri takmak istemiyorsunuz. Ancak bir an önce bu sürecin bitmesi ve normalleşebilmemiz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına bire bir riayet etmemiz gerekiyor" dedi. Selçuk dahilinde de korona virüs vakalarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Belediyemiz bünyesinde birçok arkadaşımız şu an korona virüs ile mücadele ederken, kimileri de temaslı oldukları için karantina süreçlerini yaşıyorlar. Ancak umudumuzu kaybetmiyoruz. Sağlıklı günlere kavuşmak adına gerekli tüm kurallara riayet ermeliyiz. 'Başkaları uymuyor ki' diyebilirsiniz ama hepimiz kendimizden mesulüz. Maddi manevi olarak çok daha güzel günlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - İZMİR