Başkan Cerrahoğlu "Daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Cerrahoğlu "Daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz"
Erenler Belediyesi, ilçede devam eden çalışmalar sonucunda alt yapı ve üst yapısı tamamlanan sokak ve caddelerde çöp konteynerlerını vatandaşların kullanımına daha uygun hale getirmek amacıyla çim kaplı kafes ile giydiriyor.
Erenler Belediyesi, ilçede devam eden çalışmalar sonucunda alt yapı ve üst yapısı tamamlanan sokak ve caddelerde çöp konteynerlerını vatandaşların kullanımına daha uygun hale getirmek amacıyla çim kaplı kafes ile giydiriyor.
Erenler Belediyesi ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların kullanımına daha uygun olması amaçlanan çöp konteynerleri sentetik çim kafesle kaplanıyor. Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, "Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerimizde çöp konteynerlerının sentetik çim kafes ile giydirilmesi çalışması vatandaşlarımız tarafından beğenilmiştir ve başlatılan uygulama alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerimizde devam edecektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren 'Daha Temiz Bir Erenler' için çalışmalarımızı bu doğrultuda gelecek nesillere, evlatlarımıza daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için sürdürüyoruz. Bu konuda hassasiyet ile çevreyi koruyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı