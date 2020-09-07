Başkan Cerrahoğlu "Daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Erenler Belediyesi, ilçede devam eden çalışmalar sonucunda alt yapı ve üst yapısı tamamlanan sokak ve caddelerde çöp konteynerlerını vatandaşların kullanımına daha uygun hale getirmek amacıyla çim kaplı kafes ile giydiriyor.

Erenler Belediyesi ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların kullanımına daha uygun olması amaçlanan çöp konteynerleri sentetik çim kafesle kaplanıyor. Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, "Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerimizde çöp konteynerlerının sentetik çim kafes ile giydirilmesi çalışması vatandaşlarımız tarafından beğenilmiştir ve başlatılan uygulama alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerimizde devam edecektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren 'Daha Temiz Bir Erenler' için çalışmalarımızı bu doğrultuda gelecek nesillere, evlatlarımıza daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için sürdürüyoruz. Bu konuda hassasiyet ile çevreyi koruyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA