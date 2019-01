Başkan Çetin 15 Yılda Onlarca Projeyi Hayata Geçirdi

2004'ten beri 'Gönüllere ve dualara talibiz' diyerek onlarca özgün projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hem Pursaklar'ın ilçe olmasını hem de Türkiye'nin tebessüm şehri olmasını sağladı.

2004'ten beri Başkan Selçuk Çetin yönetimindeki Pursaklar Belediyesi, doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında toplumun tüm kesimlerinin gönlüne dokunan özgün projeleri uygulamaya koydu. Eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal işlerde onlarca projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Hoş Geldin Küçük Hemşehrim, sünnet çocuklarını evlerinde ziyaret, Nezaket Okulları, Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Gençlik Akademisi, Dede ve Torun Evleri, Dedeler ve Neneler 2. Bahar Yürüyüşü, Ankara Kedisi Güzellik Yarışması, Komşularla Piknik, kültür gezileri, Tebesüm Sineması, Okullar Hayat Olsun Projesi, Hanım Evleri, Uluslararası Şehircilik Çalıştayları, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, kitap okuma yarışmaları, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap Kampanyası, Kahvehanelere Kitap ve Kitaplık Kampanyası, Eğitime Destek Aracı, Tebessüm Çarşısı, geleneksel Ramazan etkinlikleri, Bahar Şenlikleri, Yağlı Pehlivan Güreşleri, tiyatro kampanyaları, uluslararası yardım kampanyaları, hasta ziyaretleriyle binlerce insanın gönlüne dokunup tebessüm ettirdi. Mimaride, temizlikte, alt ve üst yapıda da çok sayıda projeyi hayata geçirip şehri yeniden imar eden Pursaklar Belediyesi, yeraltı çöp konteynır uygulaması, 150'yi aşkın park, 600 dönümün üzerinde yeşil alan çalışması, kilometrelerce yeni yol, kaldırım, bordür, Nezaket Okulu binaları, Dede Torun Evleri, kültür merkezleri, muhtarlık hizmet binaları, halı sahalar, spor salonları, hanım evleri, sağlık binaları, yüzme havuzu, spor alanları, yürüyüş yollarıyla ilçeyi yaşanabilir bir şehir haline getirdi. Yeniden yaşatılan geleneksel Türk mimarisi, kaybolmayan yerel değerler, çeşitlenen kültür ve sanat faaliyetleri, elde edilen sportif başarılar, sahip çıkılan manevi miraslar ile Pursaklar Türkiye'nin tebessüm şehri oldu.



Pursaklar'a "tebessüm şehri" kimliği kazandıran Başkan Selçuk Çetin, "Her zaman şunu söyledik; bizler hemşehrilerimizin hizmetkarıyız. Pursaklar için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hep gönüllere ve dualara talip olduk. Pursaklar'a 15 yıl hizmet etmek, hemşehrilerimizin hayır duasını almak büyük bir bahtiyarlıktır. Bundan sonra da inşallah bu hizmetler AK Parti ile artarak devam edecektir" dedi. - ANKARA

