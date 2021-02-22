Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi - Son Dakika

Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi

22.02.2021 18:12
Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İstasyonaltı Mahallesi küme evler bölgesi ve Derbent Mahallesi'nde belediyeye ait alanlarda incelemeler yaparken, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İstasyonaltı Mahallesi küme evler bölgesi ve Derbent Mahallesi'nde belediyeye ait alanlarda incelemeler yaparken, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Akın, "Tüm hemşehrilerimizin mutlu, güzel, yeşil, sağlıklı bir Turgutlu'da yaşamaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hafta sonunda da çalışma ve incelemelerine devam etti. Başkan Çetin Akın ilk olarak uzun yıllardır yol sorununun yaşandığı İstasyonaltı Mahallesi küme evler bölgesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt kaplama öncesi hazırlık çalışmalarını takip etti. Başkan Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alırken, incelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek söz konusu yollarla ilgili yıllardır yaşanılan sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Akın'ın İstasyonaltı Mahallesinden sonraki durağı ise Derbent Mahallesi oldu. Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer, Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt ile birlikte Turgutlu Belediyesi'ne ait garaj, hal ve pazaryerinde incelemelerde bulundu. Belediye mülkiyetinde olan bu alanlarda yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Turgutlu'nun sorunları çözülüyor

Hafta sonu gerçekleştirdiği incelemeleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muzun yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Küme evler bölgemizde uzun yıllardır çözüme ulaşamayan ve bölge sakinlerimizin pek çok olumsuzluk yaşadıkları yollarda asfalt hazırlık çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin mağduriyetlerini sona erdireceğiz. Derbent Mahallemizde ise belediyemize ait olan alanları inceleyerek mahalle sakinlerimiz için faydalı olacak çalışmalar hakkında fikirlerimizi paylaştık. Tüm hemşehrilerimizin mutlu, güzel, yeşil, sağlıklı bir Turgutlu'da yaşamaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi
Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi
Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi
Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi
Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi

Fen İşleri Müdürlüğü, Çetin Akın, Turgutlu, Derbent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çetin Akın'dan hafta sonu mesaisi - Son Dakika


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