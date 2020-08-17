Başkan Çetin Akın'dan Harun Tutak'a ziyaret - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Harun Tutak'a ziyarette bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde Turgutlu Emniyet Müdürlüğüne atanan ve görevine başlayan Harun Tutak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tutak'a yeni görevinde başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Öncelikle Müdürümüz Harun Tutak'a ilçemize hoş geldin diyoruz. Turgutlu'da huzur ve güvenin inşası için, Turgutlu'yu daha mutlu insanların şehri haline getirmek için Müdürümüz ile birlikte el birliğiyle çalışacağız. Müdürümüz Harun Tutak'a yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak ise Başkan Akın ve ekibinin nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA