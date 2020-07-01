Başkan Çetin Akın'dan iptal kararına tepki
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TFF tarafından 2. ve 3. Liglerin iptal edilmesi ve tescil kararlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı sözleri üzerine bir basın açıklaması yayınladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TFF tarafından 2. ve 3. Liglerin iptal edilmesi ve tescil kararlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı sözleri üzerine bir basın açıklaması yayınladı. Başkan Akın maçların tamamlanmasını isterken aksi durumun adil ve eşit olmayacağını söyledi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "30 Haziran Salı Günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Lig ve 3. Ligler ile ilgili almış olduğu tescil kararı sonrası aşağıdaki açıklamaları yapmaya mecbur kaldık. Federasyonun yaptığı 'Maçlar oynanmayacak ve tescil kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağız' sözlerinden sonra verilecek kararın adil ve eşit olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Ayrıca TFF'nin yaptığı bu açıklama kesinlikle netlik taşımamaktadır. TFF'nin sezon başı bütün ligler için belirttiği statünün 2-5. sıradaki takımların Play-Off oynamaya hak kazandığını belirtir madde açıkça yazmaktadır. Sezon başı belirlenen statünün sezon içinde değiştirilmeyeceğini hatırlatır ve liglerin kalan bölümünü statüye uygun şekilde Play-Off sistemiyle tamamlanmasını talep ediyoruz. İnanıyoruz ki 1. Lige ve 2. Lige yükselecek son takımın Play-Off sistemiyle yeşil sahada mücadele vererek bir üst lige yükselmesi daha adil bir karar olacaktır. Aksi verilecek kararın haksız rekabete yol açacağını ve sezon içinde maddi olarak spora yatırım yapan kulüplerin ciddi şekilde emeğine saygısızlık olacağı görüşündeyiz. Bu nedenle diğer güzide kulüplerimizle birlikte verilecek kararın statüye uygun şekilde olmasını talep ediyoruz." - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:25 Kaynak: İHA
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