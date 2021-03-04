Başkan Çetin Akın: "Rehavete kapılmayalım, tedbirlere uyalım" - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Mahallesi'nde kurulan Perşembe pazarını ziyaret ederek, vatandaşlara ve pazarcı esnafına korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Başkan Çetin Akın, Perşembe pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Başkan yardımcısı Ahmet Daşkan, zabıta müdürü Hasan Kızıl ile birlikte tek tek tezgahları dolaşan Başkan Çetin Akın, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrası başlayan kontrollü normalleşme süreci kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararla ilgili vatandaşları ve pazarcı esnafını bilgilendirdi. Başkan Akın, ayrıca korona virüs tehlikesine karşı tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda da bulundu. Başkan Çetin Akın, "Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hemşehrilerimizin rehavete kapılmayıp maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere uymaya devam etmelerini bir kez daha önemle hatırlatıyorum" dedi. - MANİSA