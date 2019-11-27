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Başkan Çetin: "Biz herkesin hizmetkarıyız"

6 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri olduklarını belirterek, "Biz herkesin hizmetkarıyız" dedi.

Başkan Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri olduklarını belirterek, "Biz herkesin hizmetkarıyız" dedi.


Başkan Çetin, güne Park Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başladı. Sabah mesaisine saat 06.30'da başlayan Başkan Soner Çetin, günün ilk çayını işçilerle içerek, "kolay gelsin" dileğinde bulundu.


İşçileri dinleyen ve onlardan beklentilerini anlatan Başkan Soner Çetin, işçilerle sohbetinde, "Yaptığınız çalışmalarla bizim göğsümüzü kabartıyorsunuz. Şimdi gurur duyarak, göğsümü gere gere diyorum ki, "Çukurova ilçemizde yeşil alan miktarını çok artırdık. 5.5 yıl içerisinde sizlerin emeğiyle bilek gücüyle kendi imkanlarımızla 110 civarında park yapmışız. En kaliteliyi en ucuza mal etmişiz. Bu anlayışımız bu dönemde de devam edecek. Bazı özel parklarımız haricinde parklarımızı kendi imkanlarımızla yapacağız. Ben istiyorum ki Çukurova ilçemizde boş bir alan kalmasın. Nerede planda yeşil alan gözüküyorsa hepsine parkımızı yapalım. Halkı da yönetime katarak şeffaf çoğulcu belediyecilik anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz. Mademki sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri biziz diyoruz. Bunun gereğini yapmamız lazım. Biz herkesin hizmetkarıyız. Gün ağarmadan bu yüzden yollara düşüyoruz. Çalışmadan üretmeden hiçbir şekilde başarı olmaz. Çalışacak, üretecek, her şeyin en iyisini yapacağız. Sizin içinizden biri olan, sizin gibi emekçi olan başkanınız olarak hassasiyetle görevinizi yapmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Soner Çetin, sohbetin ardından işçilere "kolay gelsin" dileğinde bulundu ve şantiyeden ayrıldı. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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