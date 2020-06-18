Başkan Çetin Bozkurt "Babalar Gününü" kutladı
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Babalar günü nedeniyle mesaj yayınladıZonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Babalar günü nedeniyle yayınladığı mesajında," Babalarımızın hayatımızın merkezinde ki yerleri hiçbir zaman doldurulamaz.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Babalar günü nedeniyle mesaj yayınladı
Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Babalar günü nedeniyle yayınladığı mesajında," Babalarımızın hayatımızın merkezinde ki yerleri hiçbir zaman doldurulamaz. Babalar, çocuklarından sevgi ve şefkatini esirgemeyen, ailenin koruyucusu, zorluklar karşısında ailesini ve çocuklarına siper olan hayatımızın en önemli varlıklarıdır. Hayatımızın her alanında varlıklarıyla bizleri güçlendiren babalarımızı her koşulda bizlerin yanında olmuş aile içerisinde üstlendikleri görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Anne, baba ve çocuklardan oluşan ailede babanın rolü anne kadar önemli. Çocukların sağlam kişiliklerinin oluşmasından, sosyalleşmesine ve hayata daha güvenle bakabilmesinde baba unsurunun rolü çok büyüktür. Bizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz çalışan türlü fedakarlıklarda bulunan babalarımıza olan sevgi ve saygımızı yılı bir günü değil her gün göstermeliyiz. Doğumdan ölüme kadar hayatlarımızın her anında varlıklarından güç aldığımız, bizlere yaşamın güzelliklerini öğreten tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:11 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Başkan Çetin Bozkurt 'Babalar Gününü' kutladı - Son Dakika
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