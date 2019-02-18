Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin: "Çocuklarınızı Spora Yönlendirin"

Başkan Çetin: "Çocuklarınızı Spora Yönlendirin"

1 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, spor yapan çocukların kötü alışkanlıklardan uzak duracağını belirterek, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi,Başkan Çetin, Huzurevleri Mahallesi'ndeki Park Arena Spor Kompleksi'nde Altınordu Futbol Okulu öğrencileri ve aileleriyle...

Başkan Çetin:
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, spor yapan çocukların kötü alışkanlıklardan uzak duracağını belirterek, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi,

Başkan Çetin, Huzurevleri Mahallesi'ndeki Park Arena Spor Kompleksi'nde Altınordu Futbol Okulu öğrencileri ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Özellikle sporcu çocukların ailelerine seslenen Başkan Çetin, "Spor yapan çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre uyuşturucu kullanma yaşı 9-10'a kadar düşmüş. Çok üzücü bir durum. Mesleğim gereği bu tür suçlarla mücadele etmiş biriyim. Uyuşturucu sorunu sadece polisiye önlemlerle çözülemez. Ailelere de görev düşüyor. Sizlere tavsiyem çocuklarını spor yapmaya teşvik edin. Spor yapan çocuk kötü alışkanlıklardan uzak durur" dedi.

"Spor imkanı sağlıyoruz"

Çukurova Belediyesi olarak çocukların kültür sanat ve bilimsil çalışmalar yapması için fırsatlar sağladıklarını, çeşitli çalışmalara sponsor olduklarını söyleyen Çetin, "Üniversitede sponsor olduğumuz bir araç TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi, diğer araç da dünya dördüncüsü oldu. Biz belediye olarak spor yapmak isteyen çocuklarımızı önemli imkanlar sunduk; tenis kortu, basketbol, voleybol sahası, futbol sahayı yaptık. Ayrıca engellilerin spor yapması için de imkan sağladık. İçlerinden şampiyonlar çıktı" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, kahvaltı sonrası ailelerle sohbet etti, çocuklarla vakit geçirdi ve kadın takımlarının maçının başlama vuruşu yaptı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:23 Kaynak: İHA

Soner Çetin, Huzurevleri Mahallesi, Futbol, Çukurova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan'ın 35 Milyon Euroluk Transferi Krzysztof Piatek Durdurulamıyor 68'inci NBA All-Star Maçını LeBron James'in Takımı Kazandı

Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü Trabzonsporlu Rodallega'dan Taraftara: Yakında Ayrılıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:19:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin: "Çocuklarınızı Spora Yönlendirin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]