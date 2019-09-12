Başkan Çetin: "Çukurova'da 212 park var ve bunların 108'ini biz ilk 5 yıllık süre içinde hizmete...

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in ilçeye önemli hizmetler yaptığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, "Ben de bir Adanalıyım ve sizin döneminizde Çukurova özellikle kentleşme açısından çok gelişti. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi. Başkan Soner Çetin de 5 yılda Türkiye'ye örnek olan projeleri hataya geçirdiklerini söyledi.



TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, Soner Çetin'in başkanlığında Çukurova ilçesinin özellikle kentleşme açısından önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.



TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Erol Salman ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Özkan ile birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret eden Özden Güngör, "Yerel seçimler sonrası ilk ziyaretimizi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirdik ve kendisine tarımla ilgili raporumuzu sunduk. İkinci ziyareti ise memleketim olan Adana'ya yapıyoruz. Çukurova'da olmaktan mutluyum. Sizin başkanlığınız döneminde Çukurova özellikle kentleşme açısından büyük gelişme gösterdi. Çukurova'ya yaptığınız hizmetler beni çok mutlu etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı toplu açılış törenini televizyonlardan izlemişti. Onlarca projeyi hayata geçirdiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.



Özden Güngör, tarım ve çevreyle ilgili her konuda desteği ve işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.



Örnek projeleri hayata geçirdik



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl içinde Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. İlk dönemde; 7 semt kreşi, 13 emekli dinlenme evi, 4 kadın sohbet ve dayanışma evi açtıklarını belirten Başkan Çetin, yeni dönemde de önemli projelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.



Başkan Soner Çetin, yeşil alanların artırılması ve Çukurovalıların daha huzurlu bir ortamda yaşaması için çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Çukurova'da 212 park var ve bunların 108'ini biz ilk 5 yıllık süre içinde hizmete açtık" şeklinde konuştu.



Festival hazırlıkları başladı



Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarına başladıklarını belirten Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:



"Jakaranda güzel bir ağaç. Adana'da da çok sayıda var. Yılda iki kez çiçek açıyor. Biz sayısını daha da artıracağız. Ayrıca Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali adı altında bir etkinlik yapacağız. Mayıs ayının ikinci haftasında planladığımız bu etkinlik Adana'nın önemli etkinliklerinden biri olacak. Jakaranda Ormanı kuracağız ve içinde Çocuk Köyü yer alacak. Bu konuda odanızın desteğini de bekliyoruz. Biz katılımcı belediyecilik anlayışına sahibiz. Bu amaçla 55 kişiden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturduk. Burada meslek odaları da yer alıyor. Biz meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyoruz. Onlara danışmadan adım atmak istemiyoruz." - ADANA