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Başkan Çetin'den Adanaspor'a kombine desteği

27 dakika önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 100 adet kombine alarak Adanaspor'a destek oldu.

Başkan Çetin'den Adanaspor'a kombine desteği, System.String[]

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 100 adet kombine alarak Adanaspor'a destek oldu.


Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve Kulüp Sözcüsü Erkin Doygun, Başkan Soner Çetin'i ziyaret etti. Adanaspor'un kullandığı Osman Yereşen Tesislerinin bakımı konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Çetin, imkanlar ölçüsünde kentin takımlarına destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, 100 kombine alacağını açıkladı. Çetin, "Takımlarımız Adana'mızın önemli markalarıdır. Biz de elimizden geldiğince takımlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 100 adet kombine alarak Adanaspor'a destek olacağız. Her iki takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum. İstiyorum ki Adana Süper Lig'de iki takımla temsil edilsin" dedi.


Adanaspor Başkanı Bayram Akgül de her zaman destek gördükleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. - ADANA

Bayram Akgül, Soner Çetin, Adanaspor, Çukurova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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