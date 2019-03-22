Başkan Çetin'den Efsane Hakemlerden İlyas Ayan'a Ziyaret

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türk futbolunun efsane hakemlerinden İlyas Ayan'ı ziyaret etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türk futbolunun efsane hakemlerinden İlyas Ayan'ı ziyaret etti.



Ataevi Yaşlı Bakım ve Dinlenme Evi'nde kalan İlyas Ayan'a çiçek vererek hal hatır soran Başkan Çetin, efsane hakemle bir süre sohbet etti. Başkan Çetin, İlyas Ayan'ın uluslararası alanda Türk futbolunu, Türkiye'de de Adana'yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.



Başkan Çetin, İlyas Ayan'ı da yanına alarak diğer yaşlıları da ziyaret etti. Yaşlıların elini öpen, onlara tek tek çiçek veren Başkan Çetin, "Bir toplum yaşlılarına ve değerlerine sahip çıkmalıdır. Yaşlılara gösterilen saygı ve sevgi o toplumun insanlık değerlerine ne kadar sahip çıktığının da göstergesidir" dedi. - ADANA

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