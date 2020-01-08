Başkan Çetin'den Hanım Evlerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çetin'den Hanım Evlerine ziyaret - Son Dakika

Başkan Çetin'den Hanım Evlerine ziyaret

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hanım Evlerini ziyaret etti.

Başkan Çetin'den Hanım Evlerine ziyaret, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hanım Evlerini ziyaret etti.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yaşar Kurtyemez ve beraberindeki heyetle birlikte Hanım Evlerini ziyaret ederek kursiyerle bir araya geldi. Çok sayıda kursun bulunduğu sınıfları tek tek gezen Başkan Çetin, el işi, yağlı boya, İngilizce, dikiş nakış ve bilgisayar kursuna katılan hanımlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Çetin, ilçede kadınlara, gençlere, yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı konumda bulunan vatandaşlara yönelik pek çok proje yapıldığını belirtti. Yapılan her işin, ürünün büyük emek ve çabalar sonucu gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Çetin, "Hanım Evlerimize yoğun bir ilgi var. Kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesi, sosyalleşebilmeleri, okuma-yazma öğrenebilmeleri, katıldıkları farklı kurslarla yeni bir takım bilgi ve beceriler kazanabilmeleri mümkün olmakta; ürettikleri el emeği göz nuru ürünleriyle aile ekonomilerine de destek oluyorlar. Hanım kardeşlerimiz, açılan kurslara katılarak hem meslek ediniyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar. Sanat altın bileziktir. Hele kadınlarımızda olur ise zerafet ve estetik üretimine dönüşüyor. Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Ortaya çok güzel ürünler çıkartmışlar. Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum, hepsine başarılar diliyorum" dedi.


Hanımlar ise Başkan Ertuğrul Çetin'e kurslara ve ilçe halkına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - ANKARA

Ahmet Öztürk, Çetin Başkan, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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