Başkan Çetin'den iade-i ziyaret
1 saat önce
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in oda ve STK'lara yönelik iade-i ziyaretleri devam ediyor.
Van
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
'ın Erciş
Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in oda ve STK'lara yönelik iade-i ziyaretleri devam ediyor.
Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, göreve gelmelerinin ardından kendilerini ziyaret eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette sivil toplum örgütlerinin önemine dikkati çeken Çetin, Erciş Belediyesi olarak katılımcı belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını dile getirerek, "Tüm oda ve STK'larımızla birlikte hepimizin ortak gayesi olan Erciş'i kalkındırmak ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışacağız" dedi.
Hüsamettin Çelik ise, "Şehrimizin kalkınması ve büyümesi için şahsım ve odamız adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Çelik, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirerek Başkan Çetin ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. - VAN
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