Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin'den Kaymakam Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Çetin'den Kaymakam Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Çetin'den Kaymakam Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


2019 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Ankara Kızılcahamam Kaymakamlığından Pursaklar Kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız'a Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Çetin, ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Yıldız'a aktardı. Pursaklar Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Çetin, "Biz Pursaklar Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlıkla el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Pursaklar'ın yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha Pursaklar'a hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.


Kaymakam Yıldız, Başkan Ertuğrul Çetin'in kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Pursaklar için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. - ANKARA

Mehmet Yıldız, Pursaklar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Yazıcı'ya G7 gecikmesi!
1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:54:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin'den Kaymakam Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]