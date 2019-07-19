Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin'den sünnet olan çocuklara bisiklet
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Başkan Çetin'den sünnet olan çocuklara bisiklet

1 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sünnet ziyaretlerinde çocuklara bisiklet hediye ediyor.

Başkan Çetin'den sünnet olan çocuklara bisiklet, System.String[]
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sünnet ziyaretlerinde çocuklara bisiklet hediye ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da ikamet eden ve sünnet olan çocukları evlerinde ziyaret ediyor. Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediliyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Ertuğrul Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek sevindiriyor. Ziyaretten memnun kalan ilçe sakinleri, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Çetin'e teşekkürlerini iletiyor.

Hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgi karşısında çok etkilendiğini belirten Başkan Çetin, "Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek randevu sistemiyle ziyaret ederek bisikletlerini hediye ediyoruz. Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini, gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri vardır. Sünnet, erkek evlatlarımız için olmazsa olmazlarımızdan biridir. Rabbim hepsine sağlık sıhhat versin. Allah vatana, millete hayırlı evlatlar eylesin. Allah mürüvvetlerini görmeyi de nasip etsin" dedi. - ANKARA
Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
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