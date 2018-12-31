Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin'den Yeni Yıl Mesajı

Başkan Çetin'den Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Sevinci ve hüznü birlikte yaşadığımız 2018'i geride bırakırken yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Çetin'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Sevinci ve hüznü birlikte yaşadığımız 2018'i geride bırakırken yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yayımladığı yeni yıl mesajında tüm insanlığın yeni yılını tebrik ederek, 2018'in umutların çoğaldığı, barış ve kardeşliğin dünyaya egemen olduğu, terör ve şiddetin son bulduğu bir yıl olmasını diledi. 2018'de Pursaklar Belediyesi olarak ilçenin bütün eksiklerini tamamladıklarını ve hemşehrilerinin tebessüm ettiğini belirten Başkan Çetin, "Allah'a hamdolsun ilçemizin bütün eksiklerini tamamladık. Hemşehrilerimizi 15 yıldır yaptığımız hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projelerle tebessüm ettirdik. Aynı zamanda ilçemizi tebessüm şehri haline getirdik. Bundan sonra da bu güzel vatan toprağında herkesin kardeşçe, barış içinde yaşadığı, terörün son bulduğu, umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:39 Kaynak: İHA

Selçuk Çetin, Pursaklar, Güncel
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