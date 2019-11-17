Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin: "Engellilerin her zaman yanındayız"
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Başkan Çetin: "Engellilerin her zaman yanındayız"

6 saat önce

Adana'da faaliyet gösteren Altın Koza Ampute Futbol Takımı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti.

Başkan Çetin:

Adana'da faaliyet gösteren Altın Koza Ampute Futbol Takımı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti.


Takımın Teknik Direktörü İzzet Boyraz ve futbolcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çetin, "Engelliler için elimizden geleni yapıyoruz. Engellilerin her zaman yanındayız. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmadan bu konuda duyarlı olması gerekiyor" dedi.


Altın Koza Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü İzzet Boyraz da engellilere karşı duyarlı davranışından dolayı Başkan Çetin'e teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde spor paydaşlarının başkanlarıyla Gündüz Tekin Onay tesislerinde farkındalık maçı yaptıklarını hatırlatan Boyraz, bu organizasyona Başkan Çetin'in önemli destek verdiğini vurguladı.


İzzet Boyraz, takım olarak Ampute Futbol 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ettiklerini belirterek, Başkan Soner Çetin'i 24 Kasım'da sahalarında oynayacakları ilk maç olan, Ordu Ampute karşılaşmasını izlemeye davet etti. - ADANA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:08 Kaynak: İHA
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