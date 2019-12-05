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Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor
6 saat önce
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Çetin, esnaf ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çetin, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. - ANKARA
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