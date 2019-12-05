Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor.

Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Çetin, esnaf ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çetin, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. - ANKARA

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım
Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Genel Kurul'da kabul edildi Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:30:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]