Başkan Çetin: "Halının altına süpürmüyoruz, dip bucak temizliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çetin: 'Halının altına süpürmüyoruz, dip bucak temizliyoruz' - Son Dakika

Başkan Çetin: "Halının altına süpürmüyoruz, dip bucak temizliyoruz"

14 dakika önce

Pursaklar Belediyesi, ilçede sokak sokak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Çetin:

Pursaklar Belediyesi, ilçede sokak sokak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Halının altına süpürmüyoruz, dip bucak temizliyoruz" dedi.


Pursaklar Belediyesi, korona virüs etkilerini azaltabilmek ve yok edebilmek adına başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfekte, temizlik ve denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, vatandaşların elinin değdiği ilçenin tüm bölgelerini steril hale getiriyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde 7/24 dezenfekten çalışmaları yaparken, sokaklar, caddeler, parklar, iş yerleri, toplu ulaşım araçları, kamu kurumları, meydanlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar hassas bir şekilde yıkanarak ardından dezenfekte ediliyor. Çalışma esnasında personeller sosyal mesafelerini koruyarak çalışıyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmaları balkonlarından takip eden Pursaklar halkı ise, belediye ekiplerine alkışlarla destek verdi.


"Mesai arkadaşlarımız insanüstü mücadelelerini sürdürüyor"


Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakların dezenfekte ve temizlik çalışmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediye olarak her gün farklı bir mahallelerde köpüklü suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütüyoruz. Halının altına süpürmüyor, dip bucak temizliyoruz. Mesai arkadaşlarımız insanüstü bir mücadele örneği göstererek hem temizlik çalışmalarına devam ediyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Biz sizin için dışarıdayız siz lütfen zorunlu olmadıkça evde kalın" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:26 Kaynak: İHA

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