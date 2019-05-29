Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin, iftarda muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Çetin, iftarda muhtarlarla buluştu

36 dakika önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, mahalle muhtarlarını "yol arkadaşı" olarak niteleyerek, "Hizmet yolunda belediyemiz ve hemşehrilerimiz arasındaki en güçlü bağ muhtarlarımızdır" dedi.

Başkan Çetin, iftarda muhtarlarla buluştu, System.String[]
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, mahalle muhtarlarını "yol arkadaşı" olarak niteleyerek, "Hizmet yolunda belediyemiz ve hemşehrilerimiz arasındaki en güçlü bağ muhtarlarımızdır" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova'daki mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar öncesi muhtarlarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Soner Çetin, "Muhtarlar bizim yol arkadaşlarımız. Hizmet yolunda belediyemiz ve hemşehrilerimiz arasında en güçlü bağ muhtarlarımızdır. 5 yıl boyunca muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık. Yeni dönemde de bu uyum devam edecek ve Çukurovalılara en iyi hizmeti hep beraber götüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, muhtarlar arasında her türlü siyasi görüşe sahip insanlar olduğunu ancak kendilerinin hiçbir siyasi ayrım yapmadan hizmet götürmeyi temel anlayış haline getirdiğini kaydederek, "5 yıl boyunca belediyeye siyaseti sokmayacağımı söyledim ve bu sözümü tuttum. Her vatandaşımıza siyasi görüşüne bakmadan eşit ve adaletli hizmet götürdük. Türkiye'ye örnek olan projelere imza attık. Yaptığımız hizmetlerde en büyük yardımcımız muhtarlarımız oldu" dedi.

Yeni dönemde "Sıfır sorunlu Çukurova" hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için en büyük desteği muhtarlardan beklediğini belirten Başkan Soner Çetin, " Adana'nın en güzel ilçesi Çukurova'yı Türkiye'nin yıldızı yapacağız" ifadesini kullandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:12 Kaynak: İHA
Soner Çetin, Çukurova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:48:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin, iftarda muhtarlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]