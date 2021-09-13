Üye Girişi
Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu - Son Dakika

Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

13.09.2021 13:38
Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren şoför esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren şoför esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren şoför esnafı ile kahvaltıda bir araya gelerek, belediye çalışmalarını, şehre kazandırılan hizmetler ve yapım çalışmaları devam eden projeleri yerinde gezdirdi. Gerçekleşen kahvaltı programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, belediye başkan yardımcıları, dolmuş, taksi ve otobüs esnafları katıldı. Toplumun her kesimine ulaşan şoför esnafına detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan ve devam eden projeler başta olmak üzere belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni dönemde Pursaklar'ın ulaşımı açısından bir devrim yaşandığını belirten Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, " Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğindeki 'Esnaf Buluşmaları' programına katılım sağladık. Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin proje ve hizmetleri ile ilgili sunum yaptığı toplantıda bizler de ulaşım sektörümüzü ilgilendiren konular üzerine açıklamalarda bulunduk. Belediye başkanımıza ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Sistemli bir şekilde ilçede değişim ve dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çetin, "İlçemizde faaliyet gösteren dolmuş, taksi ve otobüs esnaflarımız ile bir araya gelerek belediyemiz çalışmaları hakkında sunum yaptık. Yaptığımız her proje ilçenin yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre, temizlik ve ulaşım alanlarında önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursakları gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Pursaklar için son derece faydalı olduğuna inandığımız bilgi alışverişi nitelikli davetimize icap eden Mehmet Yiğiner ve Kurtuluş Kara başkanlarımıza ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu
Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu
Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu
Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu
Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

Mehmet Yiğiner, Pursaklar, Ankara, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu - Son Dakika


Son Dakika

13:41 "Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı çeteye operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti 13:20 Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 12:22 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi 11:58 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor 11:53 Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum 11:28 Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 11:15 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
13:42 Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı
13:41 "Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı çeteye operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı
13:28 Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri: Çare bulamıyor
13:19 Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti
12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti
12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
12:19 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
12:12 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı         
13:43
Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri: Çare bulamıyor Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri: Çare bulamıyor         
13:28
İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti         
12:56
Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık         
12:29
Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var         
12:13
Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı         
11:54
Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz         
11:48
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak         
11:00
Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı         
10:20
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 13:49:12. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement