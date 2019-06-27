Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin iş yâri açılışına katıldı
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Başkan Çetin iş yâri açılışına katıldı

30 dakika önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Erkan Kalkan isimli işyeri açılışı gerçekleştirdi.

Başkan Çetin iş yâri açılışına katıldı, System.String[]
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Erkan Kalkan isimli işyeri açılışı gerçekleştirdi.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede yeni açılan Erkan Kalkan isimli gümüş ve saat mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm alanı ticaret merkezinde bulunan Erkan Kalkan isimli işyerinin açılışına Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, HDP DBP ilçe başkanları belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı. İşyerinin açılış kurdelesini kesen Başkan Çetin, ilçeye hayırlı olmasını diledi. Ekonominin kötüye gittiği bir dönemde bu tür işyerlerinin açılmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan çetin, "İş yerinin esnaf kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Çetin, daha sonra beraberindeki misafirlerle birlikte iş yerini gezdi.

İş yeri sahibi Erkan Kalkan ise, katılımcılara teşekkür ederek, "İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Kaliteli ürünler ile halkımızın hizmetinde olacağız. Gelen herkesten Allah razı olsun" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:54 Kaynak: İHA
Yıldız Çetin, Bekir Yıldız, Ekonomi
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