Başkan Çetin: "İşleyen demir pas tutmaz, çalışmaya devam" - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin birçok noktasında devam etmekte olan asfaltlama çalışmalarını incelemek üzere sahaya indi.

Başkan Ertuğrul Çetin liderliğinde Pursaklar Belediyesi, bir yandan korona virüse karşı vatandaşların sağlığını korumak adına alınan önemli tedbirleri ve çalışmaları hayata geçirirken, bir taraftan da ilçenin sokaklarında köklü değişikliklere devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün belirli çalışma programı çerçevesinde günün erken saatlerinde mesaiye başlayarak, gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Gece gündüz demeden şehrin yıpranmış olan yollarını iyileştirme çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, vatandaşların konforlu seyahat etmesi ve onların taleplerini karşılamak adına, ilçe sokaklarını asfalt beton yol ve kilitli parke taşı ile süslüyor.

"Bizim sahadaki gözümüz, kulağımız personelimizdir"

Korona virüsle mücadele sürecinde rutin hizmetleri de aksatmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Asfalt serim çalışmaları, beton yol ve kilitli parke taşlarını mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalara döşeyerek ilçemizin çehresini değiştiriyoruz. Aynı zamanda asfalt yama ve yeni yol açım çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Belediye olarak tek bir amacımız var, o da Pursaklar halkına en iyi hizmeti sunabilmek. Bizim sahadaki gözümüz, kulağımız personelimizdir, her birine kolaylıklar diliyorum. Üretken, planlı ve etkin bir anlayışla hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - ANKARA