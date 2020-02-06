Başkan Çetin 'Mahalle Buluşmaları'na katılmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çetin 'Mahalle Buluşmaları'na katılmaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Çetin 'Mahalle Buluşmaları'na katılmaya devam ediyor

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle buluşmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Çetin 'Mahalle Buluşmaları'na katılmaya devam ediyor, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle buluşmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Karşıyaka Mahallesi'nde "Mahalle Buluşması" programı düzenlendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği toplantıda göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler hakkında konuşan Çetin, yapacağı hizmetlerle ilgili de vatandaşları bilgilendirerek istişarelerde bulundu. Sadece Mahalle Buluşmaları ile değil ev ve esnaf ziyaretleriyle de hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, karar alma sürecinde vatandaşla iç içe bir süreç geçirmek istediklerini dile getirdi.


Mahalle Buluşmaları'nı düzenli bir program dahilinde mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Başkan Çetin, vatandaşlarla görüşerek onlardan gelen taleplere ve paylaşmak istedikleri projeleri değerlendireceklerini söyledi. Mahalle halkının yapılmasını istemediği hiçbir projenin yapılmayacağını belirten Çetin, "Mahalle Buluşmaları kapsamında tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte hemşehrilerimizin taleplerini yerinde görüyor, en kısa sürede de çözüm üretiyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Pursaklar'a hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Toplantı, vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve sorularının Başkan Ertuğrul Çetin tarafından yanıtlanması ile sona erdi. - ANKARA

Pursaklar, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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