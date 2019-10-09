Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin, mahallelerin sorunlarını kadınlardan dinledi
Son Dakika Güncel Başkan Çetin, mahallelerin sorunlarını kadınlardan dinledi

Başkan Çetin, mahallelerin sorunlarını kadınlardan dinledi

1 saat önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Çelebibağı Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Başkan Çetin, mahallelerin sorunlarını kadınlardan dinledi, System.String[]

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Çelebibağı Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Kadınlar, mahallelerinin sorunlarını tek tek dile getirerek, çözüm bulunması yönünde talepte bulundular.


Başkan Yıldız Çetin ise, sorunları dinleyip not aldıktan sonra Erciş Belediyesi olarak istenilen hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi konusunda birimleri harekete geçireceklerini ifade etti. Çetin, sürecin takipçisi olduklarını, çalışmaların da üzerinde duracaklarını söyledi. Çetin, ilçenin her mahallesinde yapılan çalışmalara değinerek, her zaman kadınların yanında olduklarını belirtti. - VAN

Bekir Yıldız, Yıldız Çetin, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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