Başkan Çetin miniklerle İzmir Marşı'nı söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çetin miniklerle İzmir Marşı'nı söyledi - Son Dakika

Başkan Çetin miniklerle İzmir Marşı'nı söyledi

6 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören miniklerle bir araya gelerek İzmir Marşı'nı söyledi.

Başkan Çetin miniklerle İzmir Marşı'nı söyledi, System.String[]

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören miniklerle bir araya gelerek İzmir Marşı'nı söyledi.


Çukurova Belediyesinin göz hastanesi ile yaptığı protokol kapsamındaki göz kontrolleri ve göz sağlığı ile bilgilendirme toplantısı son olarak Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde gerçekleştirildi. Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören minikler de göz kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ne getirildi. Burada çocuklarla sohbet eden Başkan Soner Çetin, bir ara miniklerle birlikte hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Çocukların kendisine eşlik etmesinden ve İzmir Marşı'nı eksiksiz söylemesinden memnun olan Başkan Çetin, "Kreşlerimiz lojistik olarak çok iyi durumda. Eğitim anlamında da üst seviyede. Bu nedenle halkımızdan büyük ilgi görüyor. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın Atatürk ilkelerine bağlı ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için küçük yaşta eğitim çok önemli. Bu nedenle kreşlerimizde miniklere İstiklal Marşı'nı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, 10. Yıl ve İzmir Marşı'nı öğretiyoruz. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.


Daha sonra Atatürk Yaşam Köyünde kadınlar ve çocuklar göz kontrollerinden geçirildi, ardından da göz sağlığı konusunda bilgilendirildi. - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, Soner Çetin, Çukurova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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