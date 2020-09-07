Başkan Çetin: "Muhtarlık siyaset yapma yeri değildir" - Son Dakika

Başkan Çetin: "Muhtarlık siyaset yapma yeri değildir"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisinin seçim sonrası siyasi kimliğini bir kenara bıraktığını belirterek, "Belediye başkanlığı da muhtarlık da siyaset yapma yeri değildir.

Başkan Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisinin seçim sonrası siyasi kimliğini bir kenara bıraktığını belirterek, "Belediye başkanlığı da muhtarlık da siyaset yapma yeri değildir. Bizler siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza adil ve eşit hizmet götürmek zorundayız. Hizmetin etkili olabilmesi için belediye ve muhtarlar uyum içinde çalışmalıdır" dedi.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Belediye başkanının da muhtarların da asli görevi vatandaşa hizmet etmektir. Ben seçimden sonra siyasi kimliğimi bir kenara bıraktım, muhtarlar da siyaset yapmamalı, belediye ile uyum içinde hizmete odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

Başkan Soner Çetin, pandemi sürecinde muhtarlarla bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bu sıkıntılı sürecin en kısa zamanda atlatılmasını diledi.

"Siyaset için değil hizmet için yetki aldık"

Belediye başkanlarının ve muhtarların halka hizmet için 5 yıl için yetki aldığını vurgulayan Başkan Soner Çetin, "Muhtarlar halkın sorunlarını belediyeye iletir, belediyeler de bu sorunlara çözüm üretir. Bir muhtar belediyeden kopuk davranırsa hizmet aksar. Bu durumda belediye yıpranır ama muhtar daha fazla yıpranır. Muhtar başına buyruk davranmamalı. Çukurova'da 27 muhtarımız var. Burada 26 muhtarımızla birlikteyiz. Burada olmayan muhtar bunun nedenini şapkasını önüne koyup düşünmelidir" dedi.

"Herkese eşit ve adil hizmet veriyoruz"

Güzelyalı Mahallesi muhtarının daha önce de birilerinin yönlendirmesiyle hareket ederek belediye aleyhine tavırlar içine girdiğini söyleyen Başkan Soner Çetin, "Sonra hatasını anladığını söyleyerek yanıma geldi ve özür diledi. Biz de beyaz bir sayfa açtık. Birilerinin dolduruşuna geldiğini iddia etti. Biz de her şeyin üzerine sünger çektik. Ancak sonra gördük ki birilerinin kuklası olmuş. Ben belediye başkanı olarak siyaset yapmıyorsam muhtar da yapmamalı. Vatandaş bize hizmet yapalım diye oy verdi. 31 Mart'tan sonra sonuç belli olduktan sonra 'Herkesin başkanı' olacağım dedim. Öyle de yapıyorum. Hizmet götürürken bize ne kadar oy çıktığına bakmıyorum. Çünkü biliyorum ki aldığımız yüzde 60'ın oyun hepsi CHP oyları değil. Diğer partilere gönül vermiş hemşehrilerimden de oy aldım" şeklinde konuştu.

Güzelyalı'ya temsilcilik açılıyor

Başkan Soner Çetin, 26 mahalle muhtarıyla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, bundan sonra Güzelyalı Muhtarını muhatap almayacaklarını kaydetti. Güzelyalı Mahallesinde hizmetlerin sürekliliği için bu mahalleye muhtarlık iletişim merkezi kuracaklarını ve bir temsilci atayacaklarını açıklayan Başkan Soner Çetin, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını bu temsilciliğe ileteceklerini söyledi.

Başkan Soner Çetin, pandemi sürecinde belediye hizmetlerinin aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bir yandan pandemi ile mücadele ederken diğer yandan da olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştık" dedi.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından muhtarların istek ve sorunlarını dinledi, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çetin: 'Muhtarlık siyaset yapma yeri değildir' - Son Dakika

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