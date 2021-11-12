Son dakika haber... Pursaklar Belediye Başkanı Çetin şehit çocukları ile buluştu - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye'nin birçok farklı şehrinde yaşayan şehit çocuklarını ilçede misafir etti.

Kahvaltı programı öncesi şehit çocuklarına Ankara kedilerinin muhafaza edildiği Kedi Evi'ni gezdiren Çetin, misafirleri ile tek tek ilgilendi.

Kendileri için şehit yakınlarının çok kıymetli olduğunu ifade eden Çetin, "Ankara dışından gelen şehit çocuklarımız ile kahvaltı yaptık. Şehitlerimizin emanetleri yavrularımız, soframızı ve ilçemizi bereketlendirdi. Şehitlerimizin biricik evlatları başımızın tacı. Bu programda onlarla bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Çetin şehit çocuklarına, Endemik Vadi ve Evcil Hayvanlar Parkı Veterinerlik Tesisleri'ni de gezdirdi.