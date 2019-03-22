Başkan Çetin, Türk Futbolunun Unutulmaz Hakemi İlyas Ayan'ı Ziyaret Etti
3 dakika önce
Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türk futbolunun efsanevi hakemi İlyas Ayan'ı ziyaret etti.
Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türk futbolunun efsanevi hakemi İlyas Ayan'ı ziyaret etti.
Ataevi Yaşlı Bakım ve Dinlenme Evi'nde kalan İlyas Ayan'a çiçek vererek halini hatırını soran Başkan Çetin, efsane hakemle bir süre sohbet etti. Başkan Çetin, İlyas Ayan'ın uluslararası alanda Türk futbolunu, Türkiye'de de Adana'yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti. Başkan Çetin, İlyas Ayan'ı da yana alarak Ataevi'nde kalan yaşlıları da ziyaret etti. Yaşlıların elini öpen, onlara tek tek çiçek veren Başkan Çetin, Bir toplum yaşlılarına ve değerlerine sahip çıkmalıdır. Yaşlılara gösterilen saygı ve sevgi o toplumun insanlık değerlerine ne kadar sahip çıktığının da göstergesidirö dedi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:14 Kaynak: DHA
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