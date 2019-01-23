Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin ve AK Parti Adayı Yılmaz Sünnet Olan Çocukları Ziyaret Etti

Başkan Çetin ve AK Parti Adayı Yılmaz Sünnet Olan Çocukları Ziyaret Etti

14 dakika önce

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz ile birlikte sünnet olan çocukları ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

Başkan Çetin ve AK Parti Adayı Yılmaz Sünnet Olan Çocukları Ziyaret Etti, System.String[]
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz ile birlikte sünnet olan çocukları ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar'da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bu haftaki ziyaretlere AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Pursaklar Belediye Başkanı adayı Ayhan Yılmaz da eşlik etti. Başkan Çetin ve Başkan adayı Ayhan Yılmaz, ziyaret ettikleri evlerde çocuklara bisiklet hediye edip, ailelerle sohbet etti. Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz'ın seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle, ev ziyaretleriyle destek veren Başkan Selçuk Çetin, "İlk günkü aşkla hep birlikte çalışıp, 31 Mart akşamı Pursaklar'ı yine birinci yapacağız inşallah" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Çetin, "Birlik ve beraberlik içinde 31 Mart'ta yeni zaferlere imza atacağız. AK Parti'de millete hizmet etmek büyük bir şereftir. İnşallah bu bayrak yarışında hizmet bayrağını arkadaşlarımız daha da yukarıya çıkartacaklardır. Buna inanıyoruz. Rabbim yollarını açık etsin" diye konuştu.

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz da, "Selçuk Başkanımız hem güzel hizmetler hem de güzel bir gelenek oluşturmuş" diyerek birlikte evleri ziyaret edip, sünnet olan çocuklara belediyenin hediyesi olan bisikletleri verdiklerini belirtti. Pursaklar halkının hem gönlüne dokunup hem de duasını aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Selçuk Başkanımız çok güzel hizmetler yaptı. İnşallah bu hizmet bayrağını daha da ileri taşıyacağız" dedi.

Ev ziyaretlerine AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve üyeleri de eşlik etti. Ziyaretlerden memnun kalan ilçe sakinleri, "Selçuk Başkanımızdan razıyız, Rabbim de razı olsun. Pursaklar'a çok büyük hizmetleri oldu. Bu hizmetlerin devam etmesini istiyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi ve taleplerini iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

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