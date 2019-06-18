Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını inceledi
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Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını inceledi

42 dakika önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çarşı merkezindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını inceledi, System.String[]
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çarşı merkezindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık bir aydır kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Başkan Çetin, esnaflardan gelen talepleri de dinledi. Proje alanı çevresinde süren çalışmalara yönelik memnuniyetlerini dile getiren esnaflara teşekkür eden Çetin, hizmette adil davranarak her mahalleye ve her caddeye hizmet götürmeye çalışacaklarını ifade etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:34 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Bekir Yıldız, Erciş, Van, Güncel
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