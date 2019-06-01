Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
35 dakika önce
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız
Çetin, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde başlatılan kaldırım, yol ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çalışmaların devam ettiği kentsel dönüşüm alanına giderek incelemelerde bulundu çalışanlarlada kısa süre sohbet eden çetin personellere moral verdi. - VAN
Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı
Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun