Başkan Çetindağ: "Demirağ OSB'ye şeker fabrikası kurulsun" - Son Dakika

- Başkan Çetindağ: "Demirağ OSB'ye şeker fabrikası kurulsun"

SİVAS - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Demirağ Organize Sanayi Bölgesine şeker fabrikası kurulmasını talep etti.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile 21. Cazibe Merkezi olarak ilan edilen Demirağ Organize Sanayi Bölgesine özel sektör eliyle şeker fabrikası kurulmasını talep etti. Sivas'ın şeker pancarı üretiminde Türkiye'nin söz sahibi illeri arasında yer aldığını belirten Çetindağ; buna rağmen şeker fabrikası bulunmamasının büyük eksiklik olduğunu dile getirdi. Sivas'ta yıllık 1 milyon 100 bin ton civarında şeker pancarı üretildiğinin altını çizen Çetindağ; bu üretim miktarının yaklaşık 2 şeker fabrikasının ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Başkan Çetindağ, "Demirağ OSB'nin cazibe merkezi kapsamına alınmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Demir Çelik arazisinden dolayı oraya Demirağ OSB kuruldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Sivas çiftçimiz adına da Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biliyorsunuz burada büyük şirketler yatırımlar yapacak. Bunun altyapıları da kurulmuş oldu. Şu anda bazı faaliyete geçen firmalarımız da var. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

"Sivas'ta şeker fabrikası yok"

Sivas'ta 200 bin dekar alan üzerinde şeker pancarı ekimi yapıldığını anımsatan Başkan Çetindağ, "Biliyorsunuz Sivas'ta şeker fabrikası yok. 1 milyon, 1 milyon 100 bin ton civarında şeker pancarı hasadı var. Biz çevre illerdeki fabrikalara da bunları veriyoruz. Bizim şu anda ürettiğimiz şeker pancarı yaklaşık 2 fabrikanın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Demirağ OSB kuruldu, cazibe merkezi kapsamına alındı. Tüm iş adamlarımızın, Sivaslı iş insanlarımızın bu cazibe merkezinden faydalanmasını ve özel bir şeker fabrikasının Sivas'a kurulmasını istiyoruz. Sayın Valimizin, tüm siyasilerimizin ve milletvekillerimizin de buna destek vereceğine adımız kadar eminiz. Sivas; tarım ve hayvancılık şehri, bu potansiyel var. 2 fabrikayı çalıştıracak şeker pancarı üretiyoruz ama bizim fabrikamız yok. Demirağ OSB'nin cazibe merkezi kapsamına alınmış olması değerlendirilerek inşallah buraya şeker fabrikası kurulur. Çünkü buraya fabrika kuracak iş adamımızın da çok büyük avantajları olacak. Sivas'ımıza şeker fabrikası yakışır" dedi.