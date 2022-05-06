Başkan Çetindağ: "Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz" - Son Dakika
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Başkan Çetindağ: "Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz"

06.05.2022 12:08

Başkan Çetindağ: "Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz" Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Mayıs ayındaki yağışların verim sağlayacağını, buğday ve yem bitkileri rekoltesinde büyük bir artış olacağını söyledi.

Başkan Çetindağ: "Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz"

SİVAS - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Mayıs ayındaki yağışların verim sağlayacağını, buğday ve yem bitkileri rekoltesinde büyük bir artış olacağını söyledi.

Sivas'ta Mayıs ayında etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağmurun yanı sıra yağan dolu paniğe sebep olsa da Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yağan dolunun meyve ağaçları dışında ekin ve yem bitkilerine zarar vermeyeceğini söyledi. Başkan Çetindağ, hava sıcaklarının ise sıfırın altına düşmediği sürece endişe duyulmaması gerektiğini belirtti.

"Bu yağmur bize ilaç gibi geldi"

Kentte meydana gelen dolu yağışının ekinlere ve yem bitkilerine zararı olmadığını belirten Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Bu bahar ayının geç gelmesinden dolayı yağışların Mart- Nisan ayında yağmadı, Mayıs ayında yağmaya başladı. Buda belli bölgelerde dolu yağışı olarak meydana geldi. Meyve ağaçlarına zararı oldu ama ekinlerimize ve yem bitkilerine olmadı. Mayıs ayında yağışlarımız başladı, çiftçimizin istediği şekilde yağışlar başladı. Bir atasözü vardır ' Nisan'da yağan yağıştan Mayıs öğünür, Mayıs'ta yağan yağıştan yıl öğünür'. Mayıs'ta yağan yağışlar tüm yılı kapsayacak. Tabii ki aşırı dolu yağışları olmadığı sürece bu seneki buğdaylarımızda ve diğer tarım ürünlerimizde bir sıkıntı olmaz. Bu yağmur bize ilaç gibi geldi" dedi.

"Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz"

Gidişatın iyi olduğunu söyleyen Başkan Çetindağ, "Sivas tarım ve hayvancılık şehri. Bu yağışların yağması tüm doğamızın canlanması ekinlerin, buğdayların, yer bitkilerinin tamamının canlanması demektir ve bu bizim için çok faydalı oldu. Kış aylarında da yeterince kar yağdı, toprağı doyurdu, yağmurlar da tam zamanında yağdı. Sivas'ta hem buğday hem de yem bitkileri rekoltesinde büyük bir artışımız olacak. Çiftçilerimiz de gece gündüz çalışıp ekim işlemlerini yaptılar. Şu anlık gidişatta hiçbir sıkıntımız yok. Hasada kadar da böyle giderse biz Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmediği sürece tarıma bir zararı yoktur" diye konuştu.

Başkan Çetindağ: Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz
Başkan Çetindağ: Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz
Başkan Çetindağ: Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz
Başkan Çetindağ: Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Çetindağ: "Hasada kadar da böyle giderse Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz" - Son Dakika
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