Başkan Çetindoğan, Bağ-Kur Primlerinin Düşürülmesini İstedi

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, çalışanları sevindiren asgari ücretteki artışın ardından Bağ-Kur primlerinde de yaklaşık yüzde 55'e varan artışın esnaf ve sanatkarı ciddi derecede mağdur edeceğini söyledi.

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, çalışanları sevindiren asgari ücretteki artışın ardından Bağ-Kur primlerinde de yaklaşık yüzde 55'e varan artışın esnaf ve sanatkarı ciddi derecede mağdur edeceğini söyledi.



Asgari ücretin artmasıyla birlikte Bağ-Kur primlerinin de yüzde 55 oranında artmasının ardından en düşük pirimin 700 TL'den, 882 TL'ye yükseldiğini belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, zaten zor durumda olan esnafın bu rakamı ödeyecek durumunun olmadığını belirtti. Bu durumun zor durumdaki esnafa ekstre bir yük olduğunu ve pek çok esnafta çalışma azmini de ortadan kaldırdığını kaydeden Çetindoğan, "Asgari ücretin yükselmesi çalışanlar için elbette sevindirici bir durum. Ancak bunun yükü zaten sor durumda olan esnafa yüklenmemeli. Hükümetten esnaflara bir kolaylık yapmasını istiyoruz. Bizler küçük esnaf ve sanatkar olarak hiçbir şekilde devletimize yük olmadık. Her zaman devletimizin yanındayız. Tarihten bu yana hep ekonominin temel taşları olduk, olmaya da devam edeceğiz. Lakin, bazen üzerimizdeki yükü taşımakta zorlanıyoruz" diye konuştu.



"Primler makul bir seviyeye çekilmeli"



İncir ve zeytin ürünlerinde yaşanan rekolte sorunundan dolayı Aydın için durumun bu dönem için daha da sıkıntılı olduğunu belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan "Çalışanların primi işverenler tarafından karşılandığı için belki de pek çok çalışan durumun farkında olmayabilir. Ancak esnafımız sosyal güvencesi olan Bağ-Kur primini kendi alın teriyle yerine göre ailesinin rızkından kısarak ödüyor. Hükümetimiz tarafından Bağ-Kur primlerinin makbul bir seviyeye çekilmesini talep ediyoruz. . Devletimizin büyük şirketlere verdiği destekte kesinlikle gözümüz yok. Ancak büyük şirketlere verilen teşvik ve pirim desteğinin küçük esnaf ve sanatkara da verilmesini istiyoruz" dedi. - AYDIN

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