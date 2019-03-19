Son Dakika Haberleri: Başkan Çetindoğan'dan "Hoşgörü ve Siyasi Nezaket' Çağrısı

Başkan Çetindoğan'dan "Hoşgörü ve Siyasi Nezaket' Çağrısı

2 saat önce

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, seçimlerin birer demokrasi bayramı olarak algılanması gerektiğini belirterek, herkesin seçim dönemlerinde hoşgörü ve siyasi nezakete daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Çetindoğan'dan
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, seçimlerin birer demokrasi bayramı olarak algılanması gerektiğini belirterek, herkesin seçim dönemlerinde hoşgörü ve siyasi nezakete daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Seçimin kimsenin komşu ve akrabasını değiştirmeyeceğini belirten Başkan Çetindoğan, "Başınıza bir olay geldiğinde hiçbir siyasetçi komşu ve akrabalarınızdan önce sizin yanınıza koşamayacak. Bu nedenle kimse seçim için çevresindekileri kırıp dökmesin" uyarısında bulundu.

"Seçimler demokrasi şöleni olarak görülmelidir"

Demokrasinin vazgeçilmez unsurunun seçimler ve sandık olduğunu ve herkesin demokrasi nimetinden en güzel şekilde faydalanmasını tavsiye eden Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, "31 Mart'a nerdeyse saatler kaldı. Bu süreçte herkes desteklediği siyasetçinin sandıktan zaferle çıkması için mücadele edecek. Ama şunu kimse unutmasın ki; Seçim bittikten sonra da dün acı ve tatlı gününüzde yanınızda kim varsa onlar olacak. Bu nedenle gerek politika yaparken gerekse görüşünüzü savunurken kimse karşısındakini kırıp dökmesin" diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin yerel seçim olması nedeniyle özellikle küçük yerleşim birimlerinde daha çok gerginlikler yaşandığını belirten Başkan Çetindoğan, "Maalesef bir ay öncesine kadar herkesin büyük bir aile gibi yaşadığı bazı mahallelerde insanlarımız seçim nedeniyle adeta bölük pörçük olmuş. Bu durumları duydukça üzülüyoruz. Seçime yaklaşık 10 gün kaldı. Bu 10 günlük süreçte herkesin daha dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de sandıklar açıldıktan sonra biz bize kalacağız" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:39 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
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