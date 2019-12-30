Başkan Çetindoğan'dan tüketicilere çağrı - Son Dakika
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Başkan Çetindoğan'dan tüketicilere çağrı

6 saat önce

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, son zamanlarda moda haline gelen internetten alışveriş yapmanın bir gün herkesi olumsuz etkileyeceğini belirterek tüketicilere "Yerli malı ve yerel esnafı tercih edin" çağrısında bulundu.

Başkan Çetindoğan'dan tüketicilere çağrı, System.String[]

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, son zamanlarda moda haline gelen internetten alışveriş yapmanın bir gün herkesi olumsuz etkileyeceğini belirterek tüketicilere "Yerli malı ve yerel esnafı tercih edin" çağrısında bulundu.


Her yıl Aralık ayında 'Yerli Malı Haftası' kutlanmasına rağmen gün geçtikçe tüketicilerin internetten alışveriş yapma oranlarının yükseldiğini belirten AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, bu duruma dur denilmez ise önümüzdeki süreçte hem esnafın hem de tüketicinin ciddi sıkıntılarla karşılaşacağını söyledi. İnternetten yapılan alışverişlerde tüketici mağduriyetinin de arttığını belirten Başkan Çetindoğan, "Son zamanlarda sanal alemde alışveriş çılgınlığı başladı. İnsanlarımız kendi semtindeki esnaf dururken bilgisayar veya cep telefonu aracılığı ile hiç tanımadığı kişi ya da kurumlardan alışveriş yapmayı tercih eder hale geldi. Özellikle yeni nesle çarşı pazardan alışveriş kültürünü kazandıramadık. Ekonomik sıkıntının yanı sıra tüketici sorunlarını da arttıran bu duruma karşı tedbir almamız gerekiyor. Başta aileler, ardından Milli Eğitim Bakanlığı okullarda çocuklara yerel ürün ve yerel esnafın önemini anlatmalı, yerel esnaftan alışverişe de belli teşvikler sağlanmalıdır. Aksi durumda bu milletin en önemli değeri olan Ahilik teşkilatı her geçen gün kan kaybedecektir" diyerek vatandaşların alışverişte yerli malı ve yerel esnafı tercih etmesini istedi.


Ülkemizde yerli üretimin iç talep ve tüketimle uyumlu olmamasının ekonomide yapısal sorunlara neden olduğunu bu soruna karşı daha fazla geç olmadan tedbir alınması gerektiğini kaydeden Başkan Çetindoğan "Bugün insanların yaşamında önemli yeri bulunan ve tüketimi yoğun olan ürünlerin en belirgin özellikleri ya ithal edilmeleri ya da büyük oranda ithal girdi ile üretilmesidir. İthal ürünlere olan yoğun talep ise dış ticaret ve cari dengesi açığına yol açmaktadır. Bu nedenle benzeri varsa yerli malı tüketmek, alışverişlerde yerli malının en fazla bulunduğu esnaf sanatkarları tercih etmek insanlarımız için artık bir zorunluluk, bir yaşam biçimi olmalıdır. Bu bilinci gelecek nesillere de doğru aktarabilmek için ilkokuldan, hatta aile yuvasından itibaren çocuklarımız eğitilmeli, bilinçlendirilmelidir. Tüketimin her geçen gün artmasına rağmen, yerel esnafta işler durgun gidiyorsa bir sıkıntı var demektir. Bu da alışverişin bizzat esnaftan değil internet aracılığı yapılmasından kaynaklanmaktadır" dedi.


"Algı operasyonlarına kapılmayın"


Yerli malı alışkanlığının AVM'lerle kaybolmaya başladığını internetle unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Başkan Çetindoğan, "Daha fazla satış yapmak için AVM'ler çok ilginç yöntemlere başvurabiliyor. Farklı taktiklerle, insanlar, ihtiyacı olmayan ürünleri de tüketmeye yönlendiriliyor. Bunun da büyük bir kısmı ithal ürünlerle yapılıyor. Cari açık, işsizlik, üreticilerin zora düşmesi, enflasyon gibi ekonomik sorunların yanı sıra, yüksek miktarda sıcak paranın yurtdışına çıkışına neden olan ithal ürün tüketimi ile aslında kendi kendimize zarar veriyoruz. Bilinçli bir alıveriş kültürüne sahip olursak ekonomik anlamda yaşanılan bir çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Esnaf sanatkarlar hepimizin ortak dostudur. Her ailede esnaflık yapan mutlaka bir akrabamız, tanıdığımız vardır. Alışverişlerde ihtiyaçların yerel esnaftan sağlanması, toplumsal güç birliğinin ve yerel ekonominin kalkınmasını da sağlayacaktır" dedi.


"Barkodlarda 869 ile başlayan kodları tercih edin"


Türkiye'de üretilen ürünlerin barkod numaralarının 869 ile başladığını ve alışveriş sırasında ürün seçerken 869 ile başlayan barkodlu ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Başkan Çetindoğan, bunun aynı zamanda ülke insanına ve milli ekonomiye katkı olarak görülmesi gerektiğini söyledi. - AYDIN

Yerli Malı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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