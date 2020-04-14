Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı - Son Dakika

Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki esnaf ve sanatkar birlikleri başkanlarıyla telekonferansta bir araya geldi.

Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki esnaf ve sanatkar birlikleri başkanlarıyla telekonferansta bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıya internet aracılığı ile katılan Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, bölge esnafının sorunları ile çözüm önerilerini tek tek anlattı.


Korona virüs sebebiyle telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen 'istişare' toplantısında konuşan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, esnafın acil desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek Zaruri giderleri olan esnaf ve sanatkarın bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Başkan Çetindoğan, "Bu süreçte en çok ve derinden etkilenen kesim esnaf ve sanatkarımız oldu. İşyerlerinin ne zaman açılacağı belli olmayan, açık olanların da iş yapamadığı şu günlerde esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkılmalıdır. Aksi taktirde bir çok esnaf ve sanatkarımız bu kriz döneminin sonunu göremez. Konuyla ilgili yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerinden oluşan 25 maddelik bir mektubu Aydın olarak siyasilerimize ilettik" dedi.


Bu süreçte esnaf ile devlet arasında köprü kurmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Çetindoğan, "İç İşleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler sonucu 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'nin kapatılması ile başlayan tedbirlere her gün bir yenisi eklendi. 20 Mart 2020 tarihinde hastaneler ve eczaneler dışında insanların toplu olarak bir araya gelebileceği yerler ve 21 Mart 2020 tarihinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetleri geçici bir süre ile durduruldu. Ülke olarak son derece titiz davrandığımız bu süreçte esnaf ve sanatkarın zorlandığı ve süreç bittikten sonrada maddi olarak bir süre zorlanacağı aşikar. Konuyla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz" diyerek 25 ilgili ve yetkililere 25 maddelik bir mektup gönderdiklerini belirtti.


Bu süreçte devletin elinden geleni yaptığını inandığını ancak esnaf olarak daha güzel kararlar beklediklerini kaydeden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Hükümetimizde elinden gelen bütün gayreti göstermektedir. Ama inanıyorum ki esnaf için daha güzel kararlar çıkacaktır. Oda başkanlarımızın kayıtlı üyeleri ile görüşmeleri sonucu esnafın bu süreçten beklentilerini derlediğimiz 25 maddelik bir yazıyı Aydın Milletvekillerimize ilettik. Kira yardımı, sigorta ve Bağ-Kur primlerinin yanı sıra elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin 3 ay askıya alınması, yanımızda çalışanlar için can suyu, aidatların ertelenmesi, KOSGEB desteklerinden yararlanamayan meslek guruplarının dahil edilmesi vb. kararlar alınabilirse bir nebze rahatlamış oluruz" dedi.


Bu süreçte toplu taşımaya getirilen kısıtlamalar ve şoförler odası üyelerinin zor günler yaşadığını da kaydeden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabilen ve sefer sayıları düşürülen toplu taşımalarda maalesef giderler hala aynı seyir etmektedir. Aydın Şoförler Odamızın üyelerine elinden geldiğince destek olduğunu biliyorum ancak devletimizden de bu konuda bir destek bekliyoruz. Bu süreci en az hasarla atlatmayı umuyorum" diyerek Esnaf Odaları Birliği olarak devlet ile esnaf arasında köprü olmaya çalıştıklarını söyledi.


"Gün birlik ve beraberlik günüdür"


Yaşadığımız bu zorlu süreçte herkesin birbirine destek olması gerektiğini belirten Başkan Çetindoğan, "Özellikle bu süreçte birbirimize destek olmayı birbirimizin elinden tutmayı unutmayalım. Durumu el veren mülk sahiplerinin kira ödemeleri konusunda esnafımıza destek olması en büyük temennimizdir. Şu anda siyaset üstü birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ekonomik olarak zor zamanlar geçirmekteyiz. Gün birbirimizin elinden tutma günüdür" diyerek özellikle hafta sonu büyük bir fedakarlıkla çalışan fırıncılara teşekkür etti. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:46 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 18:54:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]