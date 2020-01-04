Başkan Çetinkaya 5. kez başkan seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çetinkaya 5. kez başkan seçildi - Son Dakika

Başkan Çetinkaya 5. kez başkan seçildi

6 saat önce

Çemberlitaş ve Civar Köyleri Kalkınma ve Dayanışma Derneği Dernek başkanlığına Kazım Çetinkaya 5. kez seçildi.

Başkan Çetinkaya 5. kez başkan seçildi, System.String[]

Çemberlitaş ve Civar Köyleri Kalkınma ve Dayanışma Derneği Dernek başkanlığına Kazım Çetinkaya 5. kez seçildi.


Çemberlitaş ve Civar Köyleri Kalkınma ve Dayanışma Derneği 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda tek liste halinde seçime giden Eğitimci- Yazar Kazım Çetinkaya yeniden başkanlığa seçildi.


Çetinkaya yıllar önce kurdukları derneklerinin, kendi köylerinin ve civar köylerin kalkınması ve dayanışması noktasında güzel hizmetlere öncülük ettiğini söyledi.


Maddi ve manevi alanda köylerin gelişmesi, medeni milletler seviyesine yükselmesi, dayanışma ruhunun geliştirilmesi için çevre köylerle beraber müspet birliktelikler sağladıklarını söyleyen Çetinkaya, bu müspet gelişmelere her gün daha fazla ivme kazandıracaklarını dile getirdi.


Çetinkaya, "Köyler ve köylüler arasında yaşanan olumsuzlukların sebep ve sonuçlarını araştırdıklarını ve birliktelikleri sarsacak her yanlış davranışın teşhis ve tedavisi için önemli adımlar attıklarını, barış ve huzur ortamı sağlamak, medeni insanlar olarak insanca ve kardeşçe bir arada yaşamak için her türlü çabayı harcıyoruz. Ulaştığımız güzel sonuçlarla çok mutlu oluyoruz. Köylerimize yapılan hizmetlerden dolayı devlet yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Çetinkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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